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Spor Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na ağır sözler! Ortalık fena karışacak....
Spor

Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na ağır sözler! Ortalık fena karışacak....

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ümit Özat, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili çok ağır ifadeler kullandı. Özat, futbolculuk döneminde tıpkı kendisi gibi Fenerbahçe'de forma giymiş ve kaptanlık yapmış olan Belözoğlu'nun 'korkak' olduğunu söyledi. Kendisine göre en iyi teknik direktörün hangi isim olduğunu söyleyen Ümit Özat'ın Belözoğlu hakkındaki sözleri, sosyal medyada olay oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 17:05:00 -
Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na ağır sözler! Ortalık fena karışacak....

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski futbolcularından Ümit Özat, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili çok ağır ifadeler kullandı. Özat, futbolculuk döneminde tıpkı kendisi gibi Fenerbahçe'de forma giymiş ve kaptanlık yapmış olan Belözoğlu'nun 'korkak' olduğunu söyledi. Kendisine göre en iyi teknik direktörün hangi isim olduğunu söyleyen Ümit Özat'ın Belözoğlu hakkındaki sözleri, sosyal medyada olay oldu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Ümit Özat, yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sarı - lacivertli formayla 236 resmi maça çıkan, 12 gol - 35 asistlik bir performans sergileyen ve 3 Süper Lig şampiyonluğu kazanan Özat, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na ağır sözler kullandı.

Ümit Özat, kendisi gibi Fenerbahçe'de oynamış ve kaptanlık yapmış olan Emre Belözoğlu ile daha önce davalık olmuştu.

"ONUN GİBİ KORKAK DEĞİLİM"

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapan ancak şu anda herhangi bir takım çalıştırmayan Özat, "Emre Belözoğlu gibi korkak değilim. Sözümü hiçbir yerde esirgemem. Türk futbolun en iyi teknik direktörü Fatih Terim'dir." ifadelerini kullandı.

Özat'ın bu sözleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendisine yönelik FETÖ’cü olduğuna dair yalan, hakaret ve iftira içerikli beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ümit Özat'a 2 Temmuz 2021 tarihinde 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.

 


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