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Spor Ümit Özat'ı krize sokan olay! Moderatör bir anda ortadan kayboldu
Spor

Ümit Özat'ı krize sokan olay! Moderatör bir anda ortadan kayboldu

Teknik direktör Ümit Özat'ın Youtube kanalında moderatörlük yapan Musa Yıldız'ın canlı yayında düşmesi ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 09:59:00 -
Ümit Özat'ı krize sokan olay! Moderatör bir anda ortadan kayboldu

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Youtube kanalında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Süper Lig haberlerini değerlendiriyor.

Ümit Özat, Youtube kanalında yaptığı canlı yayında spor yorumcusu Musa Yıldız'ı konuk etti. Musa Yıldız konuşma esnasında dengesini kaybedip düşünce, Ümit Özat birkaç kere "Musa aman ne oldu sana" diyerek Musa Yıldız'a seslendi.

Musa Yıldız'dan ses çıkmayınca "İnşallah kötü bir şey yoktur" diyen Ümit Özat bu anlardan sonra gülmeye başladı.

"Arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Allah'ım sen beni affet" diyerek sözlerine devam eden Özat, gülme krizine girdi.

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