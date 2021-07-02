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Spor

Ümit Özat habere inanamadı: Fenerbahçe'nin sitesi mi hacklendi?

Pereira haberine inanamayan Ümit Özat'tan ilginç soru: F.Bahçe'nin sitesi mi hacklendi?

Yeniakit Publisher
2021-07-02 23:48:00 -
Ümit Özat habere inanamadı: Fenerbahçe'nin sitesi mi hacklendi?

Türkiye'nin futbol gündeminde Vitor Pereira şaşkınlığı yaşanıyor. Fenerbahçe'nin akşam saatlerinde Portekizli hocayı duyurmasıyla gündem sallandı. Sosyal medyada haberin gerçek olup olmadığına dair birçok yorum yapıldı. Ümit Özat'ın yaptığı paylaşım ise adeta duygulara tercüman oldu.

"Site mi hacklendi?"

Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Ümit Özat, "Haber doğru mu? Yoksa Fenerbahçe'nin resmi sitesi mi hacklenmiş?!" sorusuyla şaşkınlığını ifade etti.

 

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