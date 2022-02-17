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Spor Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı
Spor

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı

Sarı-lacivertli takımın eski kaptanlarından Ümit Özat, gelecekteki en yakın kongrede Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı

Yeniakit Publisher
2022-02-17 14:44:00 -
Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı

Fenerbahçe'de daha önceden gelecek kongrede başkan adayı olacağını açıklayan Sadettin Saran, flaş açıklamalarda bulundu. Saran, sarı-lacivertli takımla ilgili olarak hayalini açıkladı. Ayrıca söyleşinin bir diğer konuğu Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'tı. Sarı-lacivertli takımın eski kaptanlarından Özat, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adının sürekli Fenerbahçe için başkan adayı olarak geçmesi hakkında konuşan Saran, "Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalim. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz bey yönetime alırken de söyledim; İnşallah ben bir gün başkan olurum. O zaman Nihat bey 'Oğlum böyle bir şey söylenir mi?' dedi. Niye söylemeyeyim, benim hayalim." açıklamalarında bulundu.

"SARAN GELECEKTEKİ KONGREDE FENERBAHÇE'NİN BAŞKANIDIR!"

Söyleşinin başka bir konuğu olan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Saran, gelecekteki en yakın kongredeki başkan adayı değil, başkanıdır." ifadelerini kullandı.

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