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Spor Ümit Milliler, Belçika'ya farklı yenildi
Spor

Ümit Milliler, Belçika'ya farklı yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ilk maçında Belçika'ya 3-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 22:51:00 -
Ümit Milliler, Belçika'ya farklı yenildi

2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme mücadelesinde Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Bursa'da oynanan karşılaşmada Belçika, Lois Openda (2) ve Yorbe Vertessen'in golleriyle sonuca gitti.

Türkiye: 0 - Belçika: 3

Stat: BİTCİ Timsah

Hakemler: Adam Farkas, Balasz Szert, Balasz Szalai (Macaristan)

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Doğucan Haspolat, Umut Güneş (Dk. 70 Ali Kaan Güneren), Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Muhammed Gümüşkaya), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 80 Yusuf Barası), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 80 Enis Desten), Ali Akman

Belçika: Vandevoordt, Pletinckx, Kana, Theate, Siquet (Dk. 82 Brempt), Verschaeren (Dk. 63 Matazo), Onana, Raskin (Dk. 87 Lissens), Sardella, Openda (Dk. 82 Vertessen), Ketelaere (Dk. 87 El Hadj)

Goller: Dk. 31 ve 81 Openda, Dk. 90+1 Vertessen (Belçika)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Furkan Bayır (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 12 Onana, Dk. 40 Verschaeren, Dk. 70 Theate, Dk. 74 Openda, Dk. 78 Raskin (Belçika), Dk. 54 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye)

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