Ümit Milliler, Belçika'ya farklı yenildi
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ilk maçında Belçika'ya 3-0'lık skorla yenildi.
2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme mücadelesinde Türkiye, Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.
Bursa'da oynanan karşılaşmada Belçika, Lois Openda (2) ve Yorbe Vertessen'in golleriyle sonuca gitti.
Türkiye: 0 - Belçika: 3
Stat: BİTCİ Timsah
Hakemler: Adam Farkas, Balasz Szert, Balasz Szalai (Macaristan)
Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir), Doğucan Haspolat, Umut Güneş (Dk. 70 Ali Kaan Güneren), Barış Alper Yılmaz (Dk. 70 Muhammed Gümüşkaya), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 80 Yusuf Barası), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 80 Enis Desten), Ali Akman
Belçika: Vandevoordt, Pletinckx, Kana, Theate, Siquet (Dk. 82 Brempt), Verschaeren (Dk. 63 Matazo), Onana, Raskin (Dk. 87 Lissens), Sardella, Openda (Dk. 82 Vertessen), Ketelaere (Dk. 87 El Hadj)
Goller: Dk. 31 ve 81 Openda, Dk. 90+1 Vertessen (Belçika)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Furkan Bayır (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 12 Onana, Dk. 40 Verschaeren, Dk. 70 Theate, Dk. 74 Openda, Dk. 78 Raskin (Belçika), Dk. 54 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye)