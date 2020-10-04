  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı için yarın İstanbul'da toplanacak
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı için yarın İstanbul'da toplanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:47:29 -
Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere maçı için yarın İstanbul'da toplanacak

ANKARA (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, 13 Ekim Salı günü İngiltere ile deplasmanda yapacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı için yarın İstanbul'da toplanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen futbolcular, yarın saat 12.00'de İstanbul'da Le Meridien Otel'de toplanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın belirlediği aday kadroya davet edilen futbolcular şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe)

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş)

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

Ümit Milli Futbol Takımı, 13 Ekim Salı günü İngiltere ile Wolverhampton'da TSİ 21.30'da karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi
Dünya

24 saat verdiklerini söyledi! Mısırlı muhalif isim Erdoğan’a seslendi

İspanya'da ikamet eden Mısırlı muhalif iş insanı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Gürkan Zengin'den CHP'ye tarihi ayar! CHP'li vekil sus pus oldu
Gündem

Gürkan Zengin'den CHP'ye tarihi ayar! CHP'li vekil sus pus oldu

Katıldığı televizyon programında vatanseverliğin ne olduğuna ilişkin konuşan Gazeteci Gürkan Zengin, Abdülhamid'in kendini tahtan indiren İt..
Müjdat Gezen devletten para dilendi!
Medya

Müjdat Gezen devletten para dilendi!

Devlet büyüklerine ve dindar kesime her fırsatta salyasını akıtan Müjdat Gezen, ahlaksız oyunlarının sahnelendiği özel tiyatrosu için devlet..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay