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Spor Ümit Milli Futbol Takımı Belçika'ya yenildi
Spor

Ümit Milli Futbol Takımı Belçika'ya yenildi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde I Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 08:37:00 -
Ümit Milli Futbol Takımı Belçika'ya yenildi

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

11. dakikada Belçika gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe doğru gönderilen topa Pletinckx dokunurken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

17. dakikada gelişen Belçika atağında, yan çizgiye doğru depar atan Ketelaere, sert bir şut çekti. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

31. dakikada Belçika öne geçti. Savunmadan atılan uzun topu kontrol eden Openda, sol taraftan ceza alanına girdi. Openda, açısı dar olmasına rağmen yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Vandevoordt gole izin vermedi.

45. dakikada milli takım bir kez daha beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Bünyamin Balcı, ceza alanı içindeki Ali Akman'ı ara pasıyla iyi gördü. Topu iyi kontrol eden Ali Akman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

İlk yarı, Belçika'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada milli takım, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan topla ilerleyen Barış Alper Yılmaz, pasını penaltı noktası civarındaki Ali Akman'a verdi. Topu kontrol eden Ali Akman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

81. dakikada Belçika farkı ikiye çıkardı. Orta alandan gelen uzun topta sol taraftan savunmanın arkasına sarkan Openda, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan Openda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

85. dakikada millilerde sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ceza sahasına ortasında Ali Akman topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90+1. dakikada milli takım sahada 10 kişi kaldı. Ay-yıldızlı ekipte Furkan Bayır, rakibine müdahalesinin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Aynı dakikada Belçika üçüncü golünü buldu. Sağ kanattan Brempt'in ceza alanına ortasında Vertessen, topu filelere gönderdi: 0-3

Belçika sahadan 3-0 galip ayrıldı.

 

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