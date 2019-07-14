Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
Karadağ: 58 - Türkiye: 7114 Temmuz 2019 Pazar 15:52
İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçında Karadağ'ı 71-58 mağlup etti.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Ümit Milli Takım, ilk yarısını 37-34 önde kapadığı maçta Karadağ'ı 71-58 yenerek ikide iki yaptı. Milliler, dün de Büyük Britanya'yı 69-56 yenmişti.
Milli takım gruptaki üçüncü ve son maçını yarın Fransa ile oynayacak.
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