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Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

Karadağ: 58 - Türkiye: 71

14 Temmuz 2019 Pazar 15:52
Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçında Karadağ'ı 71-58 mağlup etti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Ümit Milli Takım, ilk yarısını 37-34 önde kapadığı maçta Karadağ'ı 71-58 yenerek ikide iki yaptı. Milliler, dün de Büyük Britanya'yı 69-56 yenmişti.

Milli takım gruptaki üçüncü ve son maçını yarın Fransa ile oynayacak.


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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 15:52
  1. Avrupa Basketbol Şampiyonası
  2. Karadağ
  3. türkiye
  4. Ümit Milli Takım

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