Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Karadağ: 58 - Türkiye: 71

İSTANBUL (AA) - Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda ikinci maçında Karadağ'ı 71-58 mağlup etti. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Ümit Milli Takım, ilk yarısını 37-34 önde kapadığı maçta Karadağ'ı 71-58 yenerek ikide iki yaptı. Milliler, dün de Büyük Britanya'yı 69-56 yenmişti. Milli takım gruptaki üçüncü ve son maçını yarın Fransa ile oynayacak.



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