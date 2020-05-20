  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu

Bir ramazan ayının daha sonlarına doğru...

Metina bölgesinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Afganistan'da 2 ayrı camiye silahlı saldırı: 11 ölü
için kalan
Aktüel

UMH güçleri Hafter’e ait Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti

Libya’da, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentindeki Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:54:15 -
UMH güçleri Hafter’e ait Rus yapımı hava savunma sistemini imha etti

Libya’da, BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçler, Terhune kentindeki Hafter milislerine ait Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.


Libya Hükümeti tarafından başlatılan Barış Fırtınası Operasyonu Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli yaptığı açıklamada, Terhune kentinde Hafter milislerine ait bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin imha edildiğini söyledi. UMH güçleri Terhune kentini ele geçirmek için geçtiğimiz haftalarda Hafter milislerine karşı başlattığı askeri operasyonu sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı