Umaç helvası nasıl yapılır? Umaç helvası tarifi malzemeleri

Kars mutfağına ait bir lezzet olan umaç helvası, genellikle bölgede kış aylarında yapılıp tüketilmektedir. Lezzeti ile damakta enfes tat bırakan umaç helvası, süt, yoğurt, tereyağı gibi basit malzemeler ile yapılmaktadır. Peki, umaç helvası nasıl yapılır? Umaç helvası için gerekli olan malzemeler nelerdir? İşte umaç helvası tarifi...

Malzemeler

3 su bardağı un

1 su bardağı soğuk süt

300 gram tereyağı

Şerbeti İçin

2,5 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

Umaç helvası nasıl yapılır?

Şeker ve suyu bir tencereye alıp kaynatın. Yaklaşık 8 dakika kadar kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alın. Derin bir kaba aldığımız unun üzerine biraz süt dökün ve yoğurun. Kalan sütü de azar azar ilave ederek yoğurma işlemine devam edin.

Sütün tamamı bittiğinde un ıslak kum haline gelmeli. Un ıslak kum haline gelince, büyük topakları ayırmak için unu eleyin. Bir başka tencerede tereyağını iyice eritin. Hazırlamış olduğunuz unu tereyağına ekleyelin. Daha sonra bu karışımı kavurun.

Kavurma işlemine unun rengi kahverengi oluncaya kadar devam edin. Daha önce ayırdığınız iri topakları da bir başka tavada kavun ve diğer unun içine ilave edin. Kavurma işlemi sona erince şerbeti azar azar ilave edin. Şerbeti eklerken bir yandan da unu sürekli karıştırın. Un şerbetin tamamını emdiğinde umaç helvası hazır olacaktır.