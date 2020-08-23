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Dünya Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı tespit edildi
Dünya

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı tespit edildi

NASA, insan yapımı en büyük uzay aracı olan Uluslararası Uzay İstasyon'da yeni bir hava kaçağı tespit edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 04:11:00 -
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı tespit edildi

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insan yapımı en büyük uzay aracı olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni bir hava kaçağı tespit edildiğini duyurdu. NASA tarafından yapılan açıklamada, istasyonda yaşanan hava kaçaklarının son dönemde artış gösterdiği ve kaynağı tespit etmek, tanımlamak, izole etmek ve potansiyel tamirini gerçekleştirmek için bir plan üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

Kaynağın belirlenmesi için çalışma başlatıldı

2018 yılında da istasyonda benzer bir sorun yaşanmış ve sızıntıya neden olan açık epoksi ile tıkanarak sorun giderilmişti. Yapılan açıklamada, sorunun kaynağını belirlemek için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, istasyonun ve şu anda istasyonda bulunan ekibin tehlike altında olmadığı bildirildi.

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