Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları başladı



İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde 7. Uluslararası Urla IGOR Yelken Yarışları başladı. Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve Ali Rıza Mete Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 9 takım katıldı. Karantina Adası yolu ile Kum Denizi arasındaki parkurda günde 20 yarışın gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon, 17 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

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