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Spor Uluslararası turnuvanın geliri şehit ailelerine
Spor

Uluslararası turnuvanın geliri şehit ailelerine

Dünyada 500 milyon izleyiciye ulaşan MMA sporu, Türkiye’de de yaklaşık 20 milyon izleyicisiyle profesyonel anlamda en hızlı şekilde gelişen sporlardan biri olma özelliği taşırken, ülkemizde düzenlenecek olan MMA karma dövüş spor etkinliğinin gelirleri şehit ailelerine bağışlanacak. 21 Ekim Cuma günü saat 17.00’da Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşerek 84 ülkede canlı olarak yayınlanacak. Müsabakalara; 8'i kazak, 8'i Türk olmak üzere toplamda 32 sporcu katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 14:26:00 -
Uluslararası turnuvanın geliri şehit ailelerine

Yeni Akit  Ankara

Dünyada 500 milyon izleyiciye ulaşan MMA sporu, Türkiye’de de yaklaşık 20 milyon izleyicisiyle profesyonel anlamda en hızlı şekilde gelişen sporlardan biri olma özelliği taşıyor. Spor turizminin gelişimine katkı sağlayacak organizasyonu yerinde izlemek isteyen binlerce turist Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Octagon Karma Dövüş Sanatları Müsabakaları için Türkiye'ye gelecek. MMA karma dövüş spor etkinliği, 21 Ekim Cuma günü saat 17.00’da Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşerek 84 ülkede canlı olarak yayınlanacak. Müsabakalara; 8'i kazak, 8'i Türk olmak üzere toplamda 32 sporcu katılacak.

Organizasyonun Türkiye’de büyük ölçüde dikkat uyandıracağını vurgulayan Octagon Türkiye Başkanı Serdar Gökkaya, bu müsabakaların yanı sıra pek çok önemli etkinliğin de ülkemizde yapılmasına destek olacaklarını ifade etti. Tatsiana Firsava, Kadir Dalkıran, Eltaç Hasanov, Kaan Kazgan gibi profesyonel MMA sporcuları, uluslararası turnuvada kıyasıya mücadele edecek. Koifight.com’un katkılarıyla yapılacak etkinlikte sürpriz konserler de, hem yurt dışından hem de ülkemizden gelen ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatacak. 2008 yılında düzenlenen K-1 Dünya Şampiyonu Hollandalı Peter Aerts ,etkinliği izlemeye gelecek önemli isimler arasında yer alıyor.

Şehit ailelerine destek olmak istiyoruz

Octagon Türkiye Başkanı Serdar Gökkaya, Octagon Türkiye’nin yapmış olduğu organizasyonun çok anlamlı olduğunu söyleyerek “Etkinlik için satılacak biletlerden elde edilecek tüm gelir şehit ailelerine bağışlanacak. Şehit ailelerimize nasıl destek olabilir, ne şekilde katkı sağlayabiliriz bunu düşündük, böyle bir karar aldık. Ülkemiz büyük bir ülkedir. Bizler, onların dertlerine derman olmaya çalışacağız. Octagon Türkiye olarak ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak istedik.” ifadelerini kullandı.

Ülkemiz artık uluslararası bir organizasyon ülkesi

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak bu spora yönelmelerini istediklerini söyleyen Octagon Türkiye Başkanı Serdar Gökkaya, “Karma dövüş sanatları (MMA), diğer mücadele sporlarında kullanılan ve çok geniş savunma, mücadele ve atak teknikleri içeren, tam temas mücadele ve savunma sporudur. Karma dövüş sanatları spor branşında dünyanın en iyilerinden olan 5 sporcumuz, 21 Ekim'de mücadele verecek. Kocaeli'nde düzenleyeceğimiz spor organizasyonu ile genelde ülkemizin, özelde de Kocaeli'mizin tanıtımına katkı sağlamış olacağız. Spor branşlarında uluslararası organizasyonların ülkemizde olması çok önemli. Türkiye artık bir organizasyon ülkesidir. Bu konuda artık çok farklı bir konumdayız” ifadelerini kullandı.

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