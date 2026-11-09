1 kişi yaralandı! AVM’de kadınların kavgası kanlı bitti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir alışveriş merkezindeki kafeteryada 2 grup kadın arasında çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü.
Kayseri’de bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'taki Tuna Life AVM’de bulunan bir kafeteryada iki grup kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda E.K., bacağından bıçaklanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri E.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.