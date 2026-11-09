  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
RTÜK’te yapay zekâ dönemi: Via+ sistemiyle aynı anda 6 uydudan 800'den fazla kanalı izleyecek Fenerbahçe Çorum'da gol oldu yağdı Gazze çamur kente döndü! On binlerce çadır sular altında... İnfak etmek bu yüzden önemli İran'dan Hürmüz Boğazı için tehlikeli uyarı: Mayınlar kurallara uymayanları bekliyor Gurbetçi vatandaş kalem kalem hesapladı Almanya’da para biriktirmek hayal Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı: Kardeşliğimizi asla bozamayacaklar Akar’dan Yunan iddialarına tokat gibi cevap! Fon soruşturmasında son dakika gelişme: BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı Bakan Işıkhan ipuçlarını verdi: ‘Emeklilere güzel müjdelerimiz olacak’ Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev karşıladı
Yaşam 1 kişi yaralandı! AVM’de kadınların kavgası kanlı bitti
Yaşam

1 kişi yaralandı! AVM’de kadınların kavgası kanlı bitti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir alışveriş merkezindeki kafeteryada 2 grup kadın arasında çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü.

Kayseri’de bir alışveriş merkezindeki kafeteryada çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

 

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Bağışlı Sokak'taki Tuna Life AVM’de bulunan bir kafeteryada iki grup kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda E.K., bacağından bıçaklanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri E.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kuşadası'nda çıkan silahlı kavga
Kuşadası'nda çıkan silahlı kavga

Yerel

Kuşadası'nda çıkan silahlı kavga

Bıçaklı kavga sonrası zamanla yarış! Yaralının yakınları trafiği birbirine kattı
Bıçaklı kavga sonrası zamanla yarış! Yaralının yakınları trafiği birbirine kattı

Yerel

Bıçaklı kavga sonrası zamanla yarış! Yaralının yakınları trafiği birbirine kattı

Bodrum’da işletmede çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Bodrum’da işletmede çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Yerel

Bodrum’da işletmede çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23