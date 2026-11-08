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Spor Beşiktaş’ta Konyaspor maçı öncesi şok gelişme! Orkun Kökçü cezalı duruma düştü!
Spor

Beşiktaş’ta Konyaspor maçı öncesi şok gelişme! Orkun Kökçü cezalı duruma düştü!

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Beşiktaş’ta Konyaspor maçı öncesi şok gelişme! Orkun Kökçü cezalı duruma düştü!

Süper Lig’de zirve takibini kararlılıkla sürdüren Beşiktaş’a orta sahanın kilit ismi Orkun Kökçü’den kötü haber geldi. Gençlerbirliği müsabakasına kart sınırında çıkan milli futbolcu, mücadelenin 55. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği karşısında sarı kart gören Orkun Kökçü, cezalı duruma düştü. Milli yıldız, Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki zirve takibini sürdüren Beşiktaş'a orta sahanın kilit isimlerinden Orkun Kökçü'den kötü haber geldi.

 

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gençlerbirliği müsabakasında kart sınırında sahaya çıkan milli futbolcu, karşılaşmanın 55. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

KONYASPOR MAÇINDA OLMAYACAK

Kart sınırında bulunan tecrübeli orta saha, gördüğü bu kartla birlikte ligdeki 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı konuma düştü. Siyah-beyazlı takımın kaptanı, Süper Lig’in 12. haftasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu Konyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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