0553 313 94 23

Uluslararası Tekstil ve Moda Fuarı Taşkent'te başladı

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:47
Uluslararası Tekstil ve Moda Fuarı Taşkent'te başladı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da, 2. Uluslararası Tekstil ve Moda Fuarı (Textile Expo Uzbekistan-2019), başkent Taşkent'te kapılarını açtı.

Özbekistan hükümeti ve fuarcılık şirketi ITECA tarafından organize edilen fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülkeden 150'den fazla işletme ve şirket katılıyor.

Fuarda, tekstil ürünleri ve teknolojileri, tekstil boyası ve kimyasal katkı maddeleri, kumaş, ev tekstili, iplik, aksesuar, çorap, kürk ve deri ürünleri, moda aksesuarları ve ayakkabılar sergileniyor.

Özbekistan Başbakanı Başdanışmanı Nadir Atacanov, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin, tekstil sektörünün gelişmesine büyük önem verdiğini ifade ederek, ülkede gerçekleştirilen reform ve değişimler sonucu tekstilin, ekonominin stratejik ve hızla gelişmekte olan sektörlerinden birine dönüştüğünü söyledi.

Atacanov, son yıllarda gerçekleştirilen yatırım projeleri sonucu tekstilin, ülkede en çok yatırım yapılan ve ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu vurguladı.

Bu arada, Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker, açılışın ardından fuar alanındaki stantları gezerek, fuara katılan Türk iş adamlarıyla sohbet etti.

Katılımcıların Türk şirketlerinin stantlarına büyük ilgi gösterdiği fuar, 13 Eylül'de sona erecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:47
  1. Özbekistan
  2. Özbekistan'da Uluslararası Tekstil Fuarı
  3. taşkent
  4. tekstil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Havalimanı’nda 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı
    1. İstanbul Havalimanı’nda 355 metre..
    2. Şanlıurfa'da kanalda kaybolan gencin..
    3. GRAFİKLİ- Doğaseverlerin gözdesi 9..
    4. Türkiye'nin en büyük ara buluculuk..
    5. İİT, Netanyahu'nun "ilhak"..
    6. "Teröre destek veren siyasi parti..
    7. Sahte MİT'çiye gözaltı
    8. Su ve gübre kullanmadan kıraç toprakta..
    9. Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a..
    10. Anne ve oğlunu öldüren zanlı yakalandı
    11. HDP'li belediye durdurdu, kayyım..
    12. Karamanlı çiftçiye lavantanın..
    13. İstanbul polisinden tarihi Sultanahmet..
    14. Mogan Gölü çevresinde kaçak yapı..
    15. Dudak uçuklatan rakam! iPhone 11..
    16. Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için..
    17. Yer işgallerine ceza yağdı
    18. Yeşilboğaz: "Kadın cinayetlerinin iyi..
    19. Mogan Gölü’nde kaçak yapılar yıkıldı
    20. Bursa'da üvey anne katiline müebbet..
    21. Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği
    22. Hong Konglu fuar devi Türk firmaları..
    23. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    24. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    25. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    26. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    27. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    28. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    29. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    30. Kaçak kazılara jandarma baskını
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim