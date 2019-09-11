Uluslararası Tekstil ve Moda Fuarı Taşkent'te başladı

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da, 2. Uluslararası Tekstil ve Moda Fuarı (Textile Expo Uzbekistan-2019), başkent Taşkent'te kapılarını açtı.

Özbekistan hükümeti ve fuarcılık şirketi ITECA tarafından organize edilen fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülkeden 150'den fazla işletme ve şirket katılıyor.

Fuarda, tekstil ürünleri ve teknolojileri, tekstil boyası ve kimyasal katkı maddeleri, kumaş, ev tekstili, iplik, aksesuar, çorap, kürk ve deri ürünleri, moda aksesuarları ve ayakkabılar sergileniyor.

Özbekistan Başbakanı Başdanışmanı Nadir Atacanov, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, hükümetin, tekstil sektörünün gelişmesine büyük önem verdiğini ifade ederek, ülkede gerçekleştirilen reform ve değişimler sonucu tekstilin, ekonominin stratejik ve hızla gelişmekte olan sektörlerinden birine dönüştüğünü söyledi.

Atacanov, son yıllarda gerçekleştirilen yatırım projeleri sonucu tekstilin, ülkede en çok yatırım yapılan ve ihracat gerçekleştiren sektör olduğunu vurguladı.

Bu arada, Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker, açılışın ardından fuar alanındaki stantları gezerek, fuara katılan Türk iş adamlarıyla sohbet etti.

Katılımcıların Türk şirketlerinin stantlarına büyük ilgi gösterdiği fuar, 13 Eylül'de sona erecek.