Uluslararası Teknoparklar Birliğine Türk yönetici
Dünya çapındaki teknoparkları aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Teknoparklar Birliği’nin (IASP) 35. Dünya Kongresi, İran’ın İsfahan şehrinde gerçekleştirildi.17 Eylül 2018 Pazartesi 10:10
Dünya çapındaki teknoparkları aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Teknoparklar Birliği’nin (IASP) 35. Dünya Kongresi, İran’ın İsfahan şehrinde gerçekleştirildi. Kongrede, birliği 2 yıl yönetecek yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Kongrede, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı Faruk İnaltekin, Yönetim Kurulu’na seçildi.
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