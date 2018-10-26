Uluslararası sapık Türkiye'de enselendi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İspanya’dan Interpol aracılığıyla Türkiye’de yaşayan bir şahsın 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli video gönderdiğini bildirdi.



Bunun üzerine, polis ekipleri Interpol’ün bildirmiş olduğu “S.İ.” rumuzlu şahsın kimliğini belirlemek için harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucunda, “S.İ.” rumuzlu şahsın 42 yaşındaki S.Y. olduğunu ve İzmir’de yaşadığı tespit edildi. Şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, S.Y.’yi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.