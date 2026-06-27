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Spor Rizespor'da flaş ayrılık! 3 yıllık serüven sona erdi
Spor

Rizespor'da flaş ayrılık! 3 yıllık serüven sona erdi

Yeniakit Publisher
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Rizespor'da flaş ayrılık! 3 yıllık serüven sona erdi

Trendyol Süper Lig’in güçlü takımlarından Çaykur Rizespor, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yolların ayırdığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

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