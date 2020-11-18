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Spor Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan Tokyo Olimpiyatları için "makul sayıda" seyirci yorumu:
Spor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan Tokyo Olimpiyatları için "makul sayıda" seyirci yorumu:

"Herkes tribünlerin tam dolu olmasını umuyor ancak daha 9 ay var"

Yeniakit Publisher
2020-11-18 07:34:59 -
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach'tan Tokyo Olimpiyatları için "makul sayıda" seyirci yorumu:

TOKYO (AA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarını "makul sayıda" seyircinin izleyebileceğini bildirdi.

IOC Başkanı Bach, Tokyo oyunlarında turnuva boyunca sporcuların kalacağı yerleşkeleri ve oyunların ana lokasyonu Japonya Ulusal Stadyumunu ziyaret etti.

Olimpiyat yerleşkesinde sporcuların konaklayacağı odaları, yemek salonlarını gezen Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri denetledi.

Organizasyon Komitesinin "yeterli ölçüde" önlemi alacağını belirten Bach, sporculara yönelik "Kendilerini güvende hissedebilirler." ifadesini kullandı.

Açılış ve kapanış törenlerinin de gerçekleştirileceği, turnuvanın ana stadyumunu da ziyaret eden Bach, tribünleri denetledi ve sosyal mesafe için yeterli alan bulunduğunu söyledi.

Japon tarzından esinlenilmiş dizayn ve renklendirilmiş stadyumdan etkilendiğini belirten Bach, "Herkes tribünlerin tam dolu olmasını umuyor ancak daha 9 ay var. Makul sayıda seyirci olacak ve henüz bu 'makul sayının' ne olacağının bilmiyoruz." dedi.

Oyunların 2021'e ertelendiği mart ayından beri ilk kez Japonya'yı ziyaret eden Bach, olimpiyat meşalesi turunun başlayacağı ilkbaharda yeniden gelmeyi planlandığının kaydetti.

Japonya ziyaretinde Bach, Başbakanı Suga Yoşihide, Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro ve önceki başbakan Abe Şinzo ile de görüşmüştü.


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