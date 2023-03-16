Uluslararası mücevher fuarı 'İstanbul Jewelry Show' başladı

Küresel altın mücevherat üretiminde ise ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan "İstanbul Jewelry Show" 53'üncü kez ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, kuyumculuk sektöründe 2022 yılını 5 milyar 855 milyon dolarlık ihracatla kapatırken altın ve gümüş ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 7, pırlantalı mücevher ihracatı ise yüzde 33 oranında yükseldi.

Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma gibi ürün gruplarını kapsayan 1.500 katılımcı firma ve marka yer alacak. ABD’den Hindistan’a kadar farklı coğrafyalardan alıcılarla tanışma ve iş birliği imkânı sağlayan fuara katılan firmalar, özel ürün ve koleksiyonlarını, 140’ı aşkın ülkeden gelecek 40 bin sektör profesyonelinin beğenisine sunuluyor.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 19 Mart'a kadar ziyaretçi ağırlamaya devam edecek olan fuarda bin 500 firma ve marka yer alırken 140'tan fazla ülkeden gelecek 40 bini aşkın sektör profesyoneli de buluşacak. (İLKHA)

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