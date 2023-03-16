  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Menzil Cemaati seçim kararını duyurdu! Oy için o ismi işaret ettiler

Zarar edince öyle kar edince böyle! Tarım kredi solcuların ayarlarını bozdu

Altın fiyatlarında uçuş başladı! Haziran ayına dikkat

Şanlıurfa'daki sel felaketinde Haarp saldırısı iddiası! Belgeleriyle açıkladı: Oradan gelen tozlarla oldu

Erdoğan Türk devletleri liderlerine seslendi

6’lı masa siyaset dışı tüm ortakları denedi yine olmadı

Çin’de ne altın ne dolar: Kömür ve doğal gaz üretimindeki artış sürüyor! Ham petrol üretimi adımı milyon ton...

Keşfedilmeyi bekliyor! Sırbistan'ın Sancak bölgesi, doğal güzelliklere ve görülmemiş ilginç efsanelere ev sahipliği yapıyor

Balıklıgöl'deki balıklar sel felaketi sırasında bakın ne yapmışlar! Herkes kaybolduklarını düşünüyordu ama...

Yeni rezalet patlak verdi İYİ Parti'de metres skandalı
Ekonomi Uluslararası mücevher fuarı 'İstanbul Jewelry Show' başladı
Ekonomi

Uluslararası mücevher fuarı 'İstanbul Jewelry Show' başladı

Dünyadaki en büyük 5 uluslararası mücevher fuarından biri olan İstanbul Jewelry Show, dünyanın birçok ülkesinden bin 500 firmanın katılımıyla açıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 17:07:00 -
Uluslararası mücevher fuarı 'İstanbul Jewelry Show' başladı

Küresel altın mücevherat üretiminde ise ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan "İstanbul Jewelry Show" 53'üncü kez ev sahipliği yapıyor.

Türkiye, kuyumculuk sektöründe 2022 yılını 5 milyar 855 milyon dolarlık ihracatla kapatırken altın ve gümüş ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 7, pırlantalı mücevher ihracatı ise yüzde 33 oranında yükseldi.

Fuarda altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma gibi ürün gruplarını kapsayan 1.500 katılımcı firma ve marka yer alacak. ABD’den Hindistan’a kadar farklı coğrafyalardan alıcılarla tanışma ve iş birliği imkânı sağlayan fuara katılan firmalar, özel ürün ve koleksiyonlarını, 140’ı aşkın ülkeden gelecek 40 bin sektör profesyonelinin beğenisine sunuluyor.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 19 Mart'a kadar ziyaretçi ağırlamaya devam edecek olan fuarda bin 500 firma ve marka yer alırken 140'tan fazla ülkeden gelecek 40 bini aşkın sektör profesyoneli de buluşacak. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23