Uluslararası Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması "Peygamberimiz ve Çocuk"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca 6-8 Kasım'da düzenlenecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun teması “Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlendi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının “Peygamberimiz ve Çocuk“ olduğunu kamuoyuna duyurduğu belirtildi. Erbaş'ın paylaşımında, "Gözaydınlığımız ve geleceğimiz çocuklarımıza Peygamber efendimizin gözünden bakabilmek, bugünü ve yarınlarına Kur'an ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek adına 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nı 'Peygamberimiz ve Çocuk' temasıyla idrak edeceğiz." ifadelerini kullandığı bildirildi.

Sempozyumla çocuk konusunu Kur'an-ı Kerim ve sünnet perspektifinden ele almak, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı sorunlara temel dini referanslar ile bilhassa Hz. Peygamber’in sünneti ekseninde çözüm önerileri sunmak amaçlanıyor.

Ayrıca sempozyum ile Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklara yönelik hizmetlerinin değerlendirmesini yapmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 6-8 Kasım'da düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde tebliğ sunabilecekler.

Katılımcılar, tebliğ özetlerini 4 Eylül 2020'ye kadar teslim edebilecek. Kabul edilen tebliğ özetleri, 18 Eylül 2020'de açıklanacak. Tebliğ metinlerinin son teslim tarihi ise 23 Ekim 2020 olarak belirlendi.



