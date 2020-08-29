"Uluslararası Maarif Dergisi"nin ilk sayısı okurlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - Küresel eğitim ağıyla uluslararası etkinliğini her geçen gün artıran Türkiye Maarif Vakfı, eğitim konusundaki faaliyetlerini yayıncılık alanında da sürdürüyor.



Vakıf tarafından hazırlanan Uluslararası Maarif Dergisi de eğitim alanında dünyada yaşanan gelişmelerin, farklı ülke tecrübelerinin, akademik yaklaşımların, güncel sorunların ele alındığı ve tartışıldığı uluslararası düzeyde bir platform olmak hedefiyle yayın hayatına başladı.

Dergi, yarı popüler niteliğiyle akademi dışındaki okura da hitap edebilecek düzeyde ilgi çekici bir içerik sunarken, ilk sayıda "Eğitimde Dijitalleşme" ve "Uzaktan Eğitim" konularını kapağına taşıdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile hayatın bir parçası haline gelen iki konuda Türkiye ve dünyada öne çıkan tartışmalar, uzman ve akademisyenlerin görüşleriyle ilk sayıda değerlendirildi.

Uluslararası Maarif Dergisi'nin ilk sayısında, Kansas Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Zhao Yong, Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel, Prof. Dr. Aşkın Asan, Doç. Dr. Yusuf Alpaydın'ın da aralarında bulunduğu isimler dosya konusuna yazılarıyla katkı sundu.

Dergide Doç. Dr. Cahit Bağcı tarafından kaleme alınan, "Toplum 5.0" üzerine öngörülerin değerlendirildiği makale bu konudaki tartışmaları okurların gündemine getiriyor. Yazı, "Süper Akıllı Toplum"da kurumlar, ilişkiler ve roller ve bunların nereye doğru evrileceği konusunda modern zaman insanını yakından ilgilendiren sorular ve sorunlar hakkında düşünmeye davet ediyor.



Dergide yer verilen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer röportajında, Milli Eğitim Bakanlığının Kovid-19 sürecindeki yaklaşık 18 milyon öğrenciyi ilgilendiren uzaktan eğitim çalışmalarıyla meslek liselerindeki somut üretim ve Türkiye'nin mesleki eğitimdeki vizyonuna odaklanılıyor.



Geniş bir kitleye hitap edebilecek yayın çizgisiyle Türkiye'de önemli bir boşluğu doldurması hedeflenen dergide ayrıca, "Özel Eğitim", "Eğitim Tarihi", "Ülkeler ve Kültürler", "Kitap Tanıtım" ve "Analiz" bölümleri yer alıyor.