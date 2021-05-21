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Eğitim Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

2021 üniversite taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. YKS sınavının yaklaşması sebebiyle öğrenciler, üniversite taban puanlarını ve yüzdeliklerini araştırıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT 26 Haziran’da yapılacak. Peki, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-21 11:55:00 -
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Liseyi bitiren öğrenciler daha iyi üniversiteye gidebilmek için YKS sınavına girerler. Bu sebeple üniversiteyi hedefleyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanı ve kontenjan sayılarını araştırıyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. Kıbrıs üniversiteleri güncel taban puanları 2021. İşte merak edilen haberin detayları…

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ‎ 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ‎ 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.                        

 

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