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Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden HDP önünde eylem yapan ailelere destek

Uluslararası İnsan Hakları Derneği Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, HDP önünde oturma yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:57
Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden HDP önünde eylem yapan ailelere destek

Uluslararası İnsan Hakları Derneği Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, HDP önünde oturma yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu.


Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretleri devam ediyor. Uluslararası İnsan Hakları Derneği Başkanı Remzi Çayır ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri. aileleri ziyaret ederek destek verdi. Tek umutlarının bu toprakların her türlü şiddetten, savaştan, kandan, baruttan ve gözyaşından arınması olduğunu altını çizen Çayır, "Biz birbirimizi öldürüyoruz, Amerika seviniyor. Gavuru sevindirmeye gerek yok ve düşman seviniyor. Onun için Türkler-Kürtler kardeştir, bu ülke hepimize yeter insanca yaşamak için. Sizin bu yüreğinizden çıkan çığlığa biz de dua ediyoruz ve yanınızdayız" dedi.


PKK ve HDP’ye seslenen Çayır, "Hem şiddeti hem de siyaseti yapana da seslenmek istiyorum. Lütfen artık silahla aranıza mesafe koyun. Diyarbakırlı, Ağrılı analar ağlamasın. Niye konuşamıyoruz, niye dertleşemiyoruz. Problem varsa adam seçiyorsunuz, parlamentoya gönderiyoruz. Parlamentodaki adamlar aciz mi ki siz silaha başvuruyorsunuz. İnsanları kaçırıyorsunuz. Dünyada en çok silahlı örgütlerin kullandığı çocukların yaş aralığı 12-16 yaş aralığıdır. Çocukları kullanarak siz neyi halledeceksiniz, neyin dermanı olacaksınız. Onun için biz yüreğimizle, merhametimizle, duamızla ve sesimizle sizin bu çağrınıza destek vermeye ve duanıza dua katmaya geldik. İnşallah buradan ben büyük bir çığır açacağınıza inanıyorum. Anneler bu işe bulaşırsa inşallah bu topraklar güler" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Çayır ve beraberindekiler daha sonra bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:57
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