Uluslararası gözetim şirketi statüsü iptali

ANKARA (AA) - Proksimar Uluslararası Gözetim ve Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketinin uluslararası gözetim şirketi statüsü geri alındı. Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren Proksimar Uluslararası Gözetim ve Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketinin uluslararası gözetim şirketi statüsü, ilgili tebliğ hükümlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle geri alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.