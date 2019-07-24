Uluslararası gözetim şirketi statüsü iptali

Uluslararası gözetim şirketi statüsü iptali24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:54
ANKARA (AA) - Proksimar Uluslararası Gözetim ve Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketinin uluslararası gözetim şirketi statüsü geri alındı.
Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, İstanbul Tuzla'da faaliyet gösteren Proksimar Uluslararası Gözetim ve Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketinin uluslararası gözetim şirketi statüsü, ilgili tebliğ hükümlerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle geri alındı.
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