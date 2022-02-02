Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Çin çağrısı! 'Uygur Türklerine zulümleri için soruşturma başlatın'

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İstanbul Zeytinburnu'nda, Doğu Türkistan'da Çin zulmüne uğrayan Uygur Türkleri için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye'de yaşayan Uygur diasporası katıldı.

Düzenlenen etkinlikte, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM), Çinli yetkililer hakkında Uygurlara karşı işledikleri suçlarla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunuldu.

Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan program, Türkiye ve Doğu Türkistan milli marşlarının okunmasıyla devam etti.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın başlamasına birkaç gün kala, UCM'nin Çin yetkilileri hakkında, Uygurlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılması için çağrıda bulunduklarını söyledi.

Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, şunları söyledi:

Toplanan kanıtlara göre, 2016-2018 yıllarında Tacikistan'dan sınır dışı edilen Uygurların sayısında hızlı bir artışın olduğu ve orada yaşayan Uygurların nüfusunda yüzde 85 oranında bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da derinlemesine yapılan bir saha araştırmasında toplanan veriler konuyu doğrular niteliktedir.

Eğer konu hakkında soruşturma açılırsa, bu UCM'nin Orta Asya'da başlattığı ilk soruşturma olacaktır. Deliller, Doğu Türkistan'ın Sürgündeki Hükümeti, Doğu Türkistan Ulusal Uyanış Hareketi ve diğer tüm Uygur mağdurları adına Rodney Dixon QC öncülüğündeki bir avukat ekibi tarafından sunulmuştur.