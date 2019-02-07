Uluslararası Avrasya Kitap Festivali 200 yabancı yayınevini Türkiye’ye getiriyor

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Avrasya Kitap Festivali, düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleşen toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı.

Uluslararası Avrasya Kitap Festivali 23 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul Yenikapı’dakiAvrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan festivalin teması “Bir Uzun Hikâye” olarak belirlendi. Dokuz gün sürecek olan festival, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Festival alanında; şiir dinletileri, söyleşiler, paneller ve imza günleri gibi birçok etkinlik yer alacak.Festival, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Basın Yayın Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.Festivalin onur yazarı Mustafa Kutlu olarak belirlenirken ömrünü bilim tarihi çalışmalarına adayan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin için de anma etkinliği düzenlenecek.

23 Şubat’ta kapılarını açacak olan festival, bu yıl 4’ncüsü gerçekleşecek olan ‘Fellowship: Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları’na de ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda fuarda stant açacak 200’den fazla yayınevinin yanı sıra Fellowship programı dolayısıyla da 70 farklı ülkeden 200 yabancı yayıncı da festival alanında Türk yayıncılarla bir araya gelerek telif anlaşması yapacak. Festival alanında 50’den fazla tercüman da görev yapacak.

“Festival boyunca etkinlikler düzenleyeceğiz”

Uluslararası Avrasya Kitap Festivali hakkında bilgi veren Basın Yayın Birliği Başkanı Emrah Kısakürek, “Uluslararası Avrasya Kitap Festivali 23 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Yenikapı’da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde olacak. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 70 ülkesinden 200’ün üzerinde yayıncı katılacak. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarını alarak bu yola çıktık. Çocuk okuyucularımızın da hafta içi bol bol ziyaret etmesini planlıyoruz. Bunun haricinde Yenikapı metro istasyonundan gün boyunca ring seferlerinin olacağı bir ulaşım çalışmamız var. Festival boyunca 100’ün üzerinde önemli yazarın katılacağı etkinlikler, şiir dinletileri ve Çarşamba günü çocuklara özel etkinlikler düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Yerli ve yabancı yayıncıları buluşturuyor

26-27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Fellowship: Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları hakkında bilgi veren Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mustafa Doğru,İstanbul’un dünya telif pazarında, kitap alışverişinde daha önemli bir yerde olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Her ülkeden önemli gördüğümüz yayıncıyı İstanbul’a davet ettiklerini belirten Doğru, “Bu yayıncıların profesyonel bir şekilde bir araya gelmesini sağlıyoruz. Bu yayıncılar hem kendi ülkelerinde yayınladıkları önemli eserleri diğer yayıncılarla paylaşma imkanı buluyorlar hem de diğer yayıncılardan beğendikleri kitapları kendi ülkelerinde yayınlamak için telif alımına imkan buluyorlar. Bu iki yönlü bir etkileşim” dedi.

“103 ülkeden 575 başvuru aldık”

103 ülkeden başvuru aldıklarını kaydeden Doğru, “Bu yıl Endonezya, Japonya, Çin, Brezilya gibi 103 ülkede bulunan 575 yabancı yayıncıdan başvuru aldık. Bunların 200’ü programımıza katılacak. Ayrıca Türkiye’den de yaklaşık 100 yayıncımız bu programa dahil oldular. Hem yabancı yayıncılar birbirleri arasında telif alışverişi yapacak hem de Türk yayıncılarla bir araya gelip telif alışverişi yapacaklar” şekliden konuştu.

Yabancı dil bilmeyen katılımcılar için İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça dillerinde 50 tercümanın görev yapacağı belirtildi.