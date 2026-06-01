Erdem Atay’ın “Geçmiş olsun CHP’ye” sözleri… “Sırf bu ses kaydından dolayı İstanbul İl Kurultayı’nın iptali söz konusu”

Zeki Bahçe’nin sosyal medya sayfasında paylaştığı videosunda Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay şunları söylüyor: Çok önemli bir ses kaydı var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir ses kaydı. 4 kişi konuşuyor ben dinledim bu ses kaydını. İstanbul kongresinde ‘Özgür Çelik'i başkan yapalım mı yapmayalım mı’ mevzusu. Cemal Canpolat ve Özgür Çelik aday İstanbul CHP il kongresinde. 4 kişi birbirlerine Özgür Çelik'e oy verilmesi karşılığında 750 000 TL'den bahsediyor. 3 kişiye verilmesi ya da 2 kişiye verilmesi, sonra birisi 300 diyor 300 000. 150-150 paylaşırsınız deniliyor. Sonra ‘ya bari 500 yapalım’ diyor birisi. 500 yapalım 250-250 falan. ‘Arkadaşlarımıza da söyleyeceğiz’ diyor açık ve aleni bir şekilde. 4 kişi çok net bir pazarlık yapıyor burada.

Çok büyük bir suç var. Kim bunlar peki? Kim konuşuyor ben söyleyeyim; Bir; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney. İki; Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak. Üç; Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ki o şu anda Beykoz'a yapılan operasyondan sonra tutuklu. Bir de Beykoz Belediye Meclis Üyesi Uğur Gökdemir arasında bir görüşme var burada. Şimdi bunu herkes CHP'de biliyor.. Geçmiş olsun CHP’nin İstanbul İl Kurultayı’na. Artık sırf bu sebepten dolayı, zaten kurultayın iptali söz konusu olacak. Zaten Ankara’da yapılan olağan kurultayı da iptal oldu, yok sayıldı. Özgür Özel olağanüstü kurultay başvurusu bile yapamayacak. Dolayısıyla geçmiş olsun diliyorum ben Özgür Özel’e, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, CHP’yi bu hale getiren, bu rezilliğin dibine sokanlara!”