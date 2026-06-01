Korsan Özgür'e kötü haber: TBMM CHP’nin grup toplantısını takvimden çıkardı!

CHP'de yarın yapılacağı duyurulan grup toplantısına ilişkin belirsizlik devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın yayımladığı resmi programda CHP Grup Toplantısı'na yer verilmedi. TBMM'nin salı günleri kamuoyuyla paylaştığı haftalık bilgilendirme programında, CHP'nin grup toplantısına ilişkin herhangi bir kayıt bulunmazken, partide mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeler toplantının akıbetine ilişkin tartışmaları artırdı. Resmi programda, DEM Parti'nin yarın saat 12.45'te gerçekleştireceği grup toplantısı ile İYİ Parti'nin çarşamba günü saat 10.30'da yapacağı grup toplantısı yer aldı. CHP'nin grup toplantısının ise Meclis gündeminde bulunmaması dikkat çekti. CHP'de yarın grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ve kürsüye kimin çıkacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

CHP GRUBU MECLİS BAŞKANLIĞINA BAŞVURDU

CHP Meclis Grubu da bu gelişmenin ardından yarın CHP TBMM Grup Toplantısı'nın gerçekleştirilmesi için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulundu. Yapılan başvuruda, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in saat 13.30'da konuşma yapacağı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekillerine gönderdiği talimatta grup toplantılarının ikinci bir talimat gelene kadar yapılmayacağını duyurmuş, Meclis Başkanlığına da bu konuda dilekçe vermişti.

ÖZEL: GRUP TOPLANTISI YAPILACAK

Özgür Özel ise grup toplantısına ilişkin ise şunları söyledi: “Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. ‘Grup Başkanlığı’nda herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir’ diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder diyen bir başka madde de var. İptal edilen kurultay öncesi ben zaten grup başkanlığı görevini sürdürüyordum. Bunun bir boşalma olarak yorumlanma ihtimaline karşı da usulüne uygun bir kapalı grup toplantısı tertip edilmişti ve o toplantıda 110 arkadaşımızın açık desteğiyle grup başkanı da seçildik. Meclis Başkanlığı’na bu yollandı, Meclis Başkanlığı da inceleyerek seçimi tescil etti. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışındaki bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok! Olmaz da zaten. CHP grubu burada ve grup kendiliğinden Meclis çalışmaları sürerken sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. 13.30’da grup toplantımız ilan edildiği gibi yarın yapılacak.”