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Spor Uluslararası Antalya Challenge Yarışması'nın ardından
Spor

Uluslararası Antalya Challenge Yarışması'nın ardından

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: - "3 gün süren böyle bir organizasyonun pandemide de yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 20:26:48 -
Uluslararası Antalya Challenge Yarışması'nın ardından

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki ilk uluslararası okçuluk şampiyonası olan Uluslararası Antalya Challenge Yarışması'na ilişkin, "3 gün süren böyle bir organizasyonun pandemide de yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk." dedi.

Yazıcı, Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde 13 ülkeden 107 sporcunun katıldığı yarışmanın bugünkü final mücadelelerini takip etti ve madalya törenine katıldı.

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Antalya'da okçuluk alanında çok önemli ve güzel bir organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Salgın sürecinde bu tür organizasyonların dünyada yapılamadığına dikkati çeken Yazıcı, "Antalya'da pandemi kurallarına uygun, bütün kaidelerine uyularak çok güzel bir organizasyon gerçekleştirildi. 3 gün süren böyle bir organizasyonun pandemide de yapılabileceğini tüm dünyaya göstermiş olduk." diye konuştu.

Organizasyonda emeği geçenleri kutlayan Yazıcı, Antalya'nın sportif faaliyetlere uygunluğuna dikkati çekerek, "Pandemi koşullarında da biz şehrimizde bu tür organizasyonları yapmaya talibiz. Bu organizasyonda da yarışmaların ne kadar standartlara uygun ve düzgün yapıldığını ispatlamış olduk. Böylece herkesi Antalya'ya bu tür organizasyonları yapmaya davet ediyorum." dedi.

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