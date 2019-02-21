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Uluslararası Ana Dil Günü’nde Bulgaristan’daki Türklerden ‘ana dil’ tepkisi

Türk kökenli Bulgar Milletvekili Erol Mehmet, 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü’nde Bulgaristan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Türklerin ana dillerini kullanmasında problem teşkil eden bazı yasaların hala yürürlükte olmasını eleştirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 20:03
Uluslararası Ana Dil Günü’nde Bulgaristan’daki Türklerden ‘ana dil’ tepkisi

Türk kökenli Bulgar Milletvekili Erol Mehmet, 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü’nde Bulgaristan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Türklerin ana dillerini kullanmasında problem teşkil eden bazı yasaların hala yürürlükte olmasını eleştirdi.


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1999 yılında ilan ettiği Uluslararası Ana Dil Günü Bulgaristan’da yaşayan Türkler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanırken, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) ülkede ana dilin kullanılmasında problem teşkil eden bazı yasaların hala yürürlükte olmasını eleştirdi. HÖH Milletvekili Erol Mehmet, parlamento kürsüsünde yaptığı konuşmada seçim dönemlerinde seçmenlere Türkçe hitap edemediklerini hatırlatarak, bu yasağın devam etmesini eleştirdi. Etnik kökenine bakılmaksızın tüm Bulgaristan vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkının olduğunu belirten Erol Mehmet, tüm siyasi partilerin seçmenine ulaşma konusunda eşit haklara sahip olduğunu, ancak çeşitli etnik gruplara mensup yaşlı insanların Bulgarca bilmediklerini ve kendilerine ana dillerinde hitap edemedikleri için de bu hakkın partilerinden alındığını söyledi. Yasaklar yüzünden seçim dönemlerinde Bulgarca dışında başka bir dilde seçmene seslenemediklerini hatırlatan Mehmet, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ana dillerinde konuşma hakkının ellerinden alındığını vurguladı.


Okullarda Türkçe dersi eğitimine de değinen Mehmet, Türk çocuklarının Türkçe dersi almaları konusunda sürekli bürokratik engellerin çıkarıldığını ve 27 yıldır Türkçe ders kitaplarına yeni basım yapılmadığını hatırlattı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 20:03
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