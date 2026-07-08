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Gündem ABD apar topar iptal etti! F-35’ler sonrası İsrail’e bir şok daha
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ABD apar topar iptal etti! F-35’ler sonrası İsrail’e bir şok daha

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ABD apar topar iptal etti! F-35’ler sonrası İsrail’e bir şok daha

Türkiye’nin NATO Ankara Zirvesi’ndeki diplomatik temasları olumlu yansımaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının tedariki gündemli İsrail ziyaretini iptal etti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ankara temaslarının ardından Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yarın İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti.

Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı.

ABD basını, Hegseth'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini, İran konusunu ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini ele alacağını yazmıştı.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Bak bu işin sonunda, biz şoka girmeyelim,onları şoktan kurtaracak dayıları amcaları var,ama her kese hava atmaktan gerçek yanımızda yer alacak TEK dostumuz yok Zaten bize normal bakan yok he he diyorlar.

Dertli

Bize f35 vermezler verseler de 10 yıldan önce sıra bize gelmez..
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