Akabe Medya bu rezaleti nasıl yayınlar? Gezicilerin imamından Yunan ağzı! Cihad diye başladı 'İstanbul işgali' diye bitirdi

Mustafa İslamoğlu’na yakınlığı ile bilinen Akabe Medya YouTube kanalı, skandal bir röportaja imza atarak büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Halkın meşru oylarıyla seçilen dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti devirmek için ortalığı ateşe veren "Gezi vandalların imamı" olarak anılan İhsan Eliaçık’ı konuk eden kanal, adeta bir akıl tutulmasına ev sahipliği yaptı.

Yayınlanan videoda cihad kavramı üzerinden İslam tarihindeki fetihleri hedef alan İhsan Eliaçık, safsatalarda bulundu.

Adeta Yunan tezlerini andıran bir üslup kullanan Eliaçık, çağ açıp çağ kapatan, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) müjdesine nail olan şanlı İstanbul’un Fethi için "işgal" ifadesini kullanacak kadar alçaldı.

Cihad kavramını kendi ideolojik penceresinden yorumlayarak söze başlayan Eliaçık, konuşmasının devamında Osmanlı’yı ve fetih ruhunu hedef alarak Yunan ağzı kullandı.



Akabe Medya YouTube kanalının, milli ve manevi değerleri açıkça hedef alan bu skandal videoyu yayınlaması bardağı taşırdı. Videonun yayınlanmasının ardından sosyal medyada kullanıcıları Akabe Medya ve İhsan Eliaçık’a sert tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Bu toprakların ekmeğini yiyip, bu milletin tarihine, fethine 'işgal' demek ancak Bizans zihniyetinin bir ürünü olabilir. Akabe Medya bu rezalete nasıl ortak olur?" diyerek kanal yönetimine ve İslamoğlu'na isyan etti.

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