Uluslararası AİHL’ler BM gibi

Nazif Yılmaz, “Uzaktan eğitim kararı alındığı günden itibaren, Türk öğrenciler eğitimlerine evlerinden devam ederken Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve büyük çoğunluğu Türkiye’de kalmayı sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerimiz, pansiyonlarında eğitim ve öğretimlerine devam etti” diyen Yılmaz, “Şu an bu okullarda 1100 öğrenci misafir ediliyor. Okullarımız tüm kadrolarıyla, öğrencilere evlerini aratmayacak konfor ve altyapı hizmetleri sunarken diğer taraftan da çeşitli eğitsel, sanatsal, sportif etkinliklerle pansiyon ortamını eğitici, öğretici ve eğlenceli hale getirdiler” ifadelerini kullandı.

76 farklı anadilden öğrenci Türkçe öğreniyor

Uluslararası Anadolu imam hatip liselerindeki dil çeşitliliğine vurgu yapan Yılmaz, “Kabile dilleri dışarıda tutulduğunda 76 farklı anadilden öğrenci bir arada Türkçe öğrenirken anadillerini de geliştirecek okuma ve tercüme faaliyetleri yapılıyor” diye konuştu.