Guinness'e adını yazdırdı! Günde ortalama 3 film izleyerek rekor kırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki Glenwood Hoskin Jr., bir yıl içinde sinemada 1207 film gösterimine katılarak Guinness Dünya Rekoru’nun sahibi oldu.
Sinema sevgisini sıra dışı bir hedefe dönüştüren Glenwood Hoskin Jr., rekor denemesini bir yıl boyunca sürdürdü. Günde ortalama 3,3 gösterim izleyen Hoskin, daha önce 777 olan dünya rekorunu büyük farkla geride bıraktı.
Her sabah programını hazırladı
Hoskin, güne sinema salonlarının seanslarını inceleyerek başladı ve mümkün olduğunca fazla filmi art arda izleyebileceği bir program oluşturdu.
Kış aylarında otomobil kullanmayı sevmediği için eski rekor olan 777 gösterimi havalar soğumadan geçmeyi hedefledi. 60 yaşındaki adam hedefine 1 yılda ulaşarak ilginç bir rekorun sahibi oldu.
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