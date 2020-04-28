ULUSKON, Venezüella ile iş birliği kararı aldı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Venezüella arasında her alanda is birliği yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Başkan Atasoy, Venezuela Türkiye Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes’i ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda Türkiye ile Venezüella arasında ekonomi başta olmak üzere sosyal ve kültürel alanda ki ilişkiler ele alındı.

Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin arttırılması istediklerini kaydeden Başkan Atasoy, en yakın zamanda Venezüella’ya bir iş heyeti ile gitmeyi planladıklarını ifade etti. Ekonomik alanda iki ilke arasında bütün sektörler arasında mevcut iş birliğini arttırmak için çalışacaklarını da belirten Başkan Atasoy bu hususta ne yapılması gerekiyorsa ULUSKON olarak yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Büyükelçisi Reyes ise Türkiye’nin Venezüella için çok önemli ve kardeş bir devlet olduğunu bu yüzden Venezüella’nın kapılarının Türklere sonuna kadar açık olduğunu aktardı.