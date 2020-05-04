ULUSKON Genel Başkanı Atasoy: “Salgın sonrasında küresel ticarette kartlar yeniden dağıtılacak”

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, korona virüs sonrası küresel ticaretin nasıl şekilleneceğini değerlendirerek, “Birçok ülke dünya ticaretinde yaşanacak gerilemenin önüne geçebilmek için çeşitli tedbirler alsa da salgın sonrasında küresel ticarette kartlar yeniden dağıtılacak” dedi.

ULUSKON Genel Başkanı ve Atasoylar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, korona virüs salgınından sonra dünyada ticaretin kolaylaşacağını, dijital süreçlerin hızlanacağını ve bürokrasinin azalacağını kaydetti. Salgın sonrasında dünyada ticaret savaşlarına ara verileceğini belirten Başkan Atasoy, “Covid-19 sonrasında özellikle artan talebi karşılamak için ülkeler arasında bir üretim rekabeti yaşanacak. Yükselecek talebi karşılamak için ticaretteki engellerin azaltılması yönünde adımlar atılması kaçınılmaz görünüyor. Bu nedenle, dünyada yaşanan ticaret savaşlarına ara verileceği öngörülüyor. Ticaret hacmindeki azalmanın önüne geçilmesi ve arzın talebi karşılaması amacıyla ticareti kolaylaştıracak adımların birer birer hayata geçirileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

“Evraklar dijital ortama taşınacak”

Başkan Atasoy, özellikle ülkeler arasındaki ticarette kullanılan belgelerin kağıt ortamda düzenlenmesi ve ürünlerin geçiş yaptığı her sınır kapısında bu belgelerin ibraz edilmesi gerekliliğinin ticaret süreçlerinde ciddi aksamalara neden olduğunu hatırlatarak, “Covid-19 sonrasında dünya ticaretinde dijitalleşmenin daha etkin kullanılacağını ve dış ticarette kullanılan belgelerin elektronik olarak düzenleneceğini öngörüyoruz. Elektronik belge yanında ticaret yapan ülkeler arasında ortak ağlar kurulacağı ve belge akışının bu ağlar üzerinden yapılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Taşımacılıkta demiryolu önem kazanacak”

Salgın sonrasında hava yolu taşımacılığı ile birlikte özellikle demir yolu taşımacılığının ön plana çıkacağı konusuna da değinen Başkan Atasoy açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Salgın sonrası yeni dönemde dünya ticaretinde demir yolu taşımacılığının ön plana çıkacağını düşünüyorum. Demiryolu taşımacılığındaki kolaylıklar, yük taşıma kapasitesi ve daha insan faktörünün az kullanılması nedenleriyle bu taşıma şeklinin gelecekte daha çok tercih edileceğini düşünüyorum.”

“Sağlık ürünleri önem kazanacak”

Salgın sürecinde sağlık ürünlerinin toplumlar için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Başkan Atasoy, salgın süresi sonrasında bu önemlilik derecesinin devam edeceğine inandığını söyledi. Başkan Atasoy, “Bazı ülkelere gönderilen maskelere el konulması, bazı ilaçların devletler tarafından stoklanması gibi gelişmelerden yola çıkarak sağlık ürünlerinin gelecekte ülkeler için stratejik ürün kategorisinde yer alacağını söyleyebiliriz. Sağlık ürünlerinin ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürüleceğini ve bu ürünlerin ticaretindeki engellerin azaltılmasına yönelik tedbirlerin hayata geçirileceğini düşünüyorum” dedi.