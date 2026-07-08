Ulusalcı emekli generaller, solcu gazeteciler… Dizilin sıraya cevap verin şimdi utanmazlar

Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri, F-35 vaadi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına dair açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Zirvedeki bu diplomatik gelişmeleri köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı yazısında; geçmişte ABD tezlerini savunduğunu belirttiği emekli generallere, gazetecilere ve siyasetçilere sert eleştiriler yöneltti. Karahasanoğlu yazısında, "Trump’ın endişe etmediği S-400 konusundan bizim solcu akademisyenler, liberaller endişe ediyordu. Çıksınlar şimdi halkın karşısına" ifadelerine yer verdi.

İŞTE ALİ KARAHASANOĞLU’NUN BUGÜNKÜ YAZISI

Ulusalcı emekli generaller, solcu gazeteciler utanacaklar mı?

“Rusya’dan S-400 alırsak, ABD tabii ki F35’lerden vazgeçer” diyen, bu ülkenin emekli amirali, emekli generali, bugün dahi emekli maaşını almaya devam ediyor..

Hiç utanmıyor..

Emekli maaşı aldığı kendi ülkesini haksız, dünyaya kendi kafasına göre nizamat vermeye kalkışan ABD’yi haklı gören emekli generaller, dün söylediklerini unutup, bugün yeni yalanlarla, kendi ülkelerinin seçilmiş cumhurbaşkanına laf yetiştirmeye çalışıyorlar..

Dünya devletlerinin liderlerini öldüren, kaçıran ABD’ye destek çıkıp, kendi ülkesini kamu bankası üzerinden suçlu ilan etmeye kalkışan gazeteciler, hiç utanmıyorlar, bugün dahi yalan haberlere imza atmaya devam ediyorlar..

“Türkiye’deki yöneticiler hakkında çok önemli belgeler, FBI’ın elindeki dosyada” şeklinde ahlaksızca yaptıkları haberler, bugün arşivlerde yerlerini koruyor.. Bu haber görüntülü algı operasyonları ile, Amerika’nın yalakalığını yapanların kimliklerinde hâlâ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları yazılı..

“Amerika Birleşik Devletleri’nin elinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında, çok önemli malvarlığı bilgileri var. Onun için Tayyip Erdoğan, ABD aleyhine laf edemiyor. Onun için ABD F35’leri vermediği halde, üstüne bir de CAATSA yaptırımlarını getirdiği halde, Erdoğan ABD’ye hiçbir şey diyemiyor” pespaye yalanlarını uyduran muhalif siyasetçilerimiz, bugün hâlâ iktidara alternatif olma iddiasında söylemleri ile gündemi meşgul ediyorlar..

Bu ülkede, kendi cumhurbaşkanı için, “ABD Başkanı’ndan geri dönüş telefonu beklediği için, masa telefonunun başından ayrılmıyor” diyerek ahlaksızca yalanlar savuranlar, hâlâ sosyal medyada gündem oluşturmaya devam ediyorlar, hala başka yalanları ile beyinleri zehirlemeye devam ediyorlar..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı ile görüşmesi için, “Girdisi çıktısı 15 dakika” diye ahlaksızca yorumlarda bulunan sözde gazeteciler, bugün hâlâ ahkam kesmeye devam ediyorlar..

Onlar saldırılarını sürdüredursunlar..

ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ve yaptığı açıklama şöyle:

“Erdoğan olmasaydı zirveye katılmazdım”..

Haydi bakayım, “Girdisi çıktısı 15 dakika”cılar.. Dizilin sıraya ve cevap verin..

Trump’ın, “Erdoğan davet ettiği için katılıyorum” dediği NATO zirvesinde, ABD Başkanı’nın harcadığı süreyi kaç dakika ile değil, kaç saat ile değil, kaç gün ile ölçüyorsunuz..

“ABD haklı. S-400’ü alırsak, onlar da F35’leri vermezler tabii” diyen, çok bilmiş emekli generaller..