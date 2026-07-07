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Yaşam 88 yaşındaki kadın alevlerin arasında mahsur kaldı
Yaşam

88 yaşındaki kadın alevlerin arasında mahsur kaldı

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Tekirdağ Çorlu'da 6 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangında dairede mahsur kalan 88 yaşındaki kadın, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı.

Tekirdağ’da 6 katlı apartmandan yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

 

Yangın, ilçenin Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4’üncü Sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında, evden çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlar evlerini tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada, ikinci kattaki dairede mahsur kalan ve ismi henüz öğrenilemeyen 88 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkartıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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