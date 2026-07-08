Katil ABD'nin düzenlediği saldırılara İran'dan tehdit dolu cevap!

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, ABD'nin İran'ın güneyine düzenlediği saldırılara "ezici bir karşılık" verileceğini açıkladı.

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin ülkenin bazı noktalarına düzenlediği açık saldırının ardından yayımladığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kesin bir karşılık vereceğini ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ile güvenliğinin yalnızca İran İslam Cumhuriyeti'nin belirlediği düzenlemelere göre sağlanacağını duyurdu.

Karargahın açıklamasının şu şekilde:

"İslam ümmetinin şehit liderinin cenaze töreni ve son yolculuğuna uğurlanmasında halkın benzeri görülmemiş katılımı, küresel emperyalizme ve suçlu Amerika'ya aşağılayıcı bir yenilgi yaşatmıştır.

Terörist ABD ordusu, hiçbir taahhüdüne bağlı kalmadan ve Müslümanların ile dünyanın özgür insanlarının şehit liderinin naaşı Iraklı yetkililer ve cesur Irak halkının misafiri olduğu bir sırada, açık bir saldırıyla aziz ülkemiz İran'ın güneyindeki bazı noktaları hedef almıştır.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bu saldırganlığına ve terör eylemine ezici bir karşılık verecektir. Hiçbir koşul altında ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ve işleyişine müdahale etmesine izin verilmeyecektir.

Bir kez daha ilan ediyoruz ki, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemiler ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek emniyetli güzergâh, yalnızca İran İslam Cumhuriyeti'nin belirlediği rotadır."