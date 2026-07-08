Manisa Milletvekili Özgür Özel Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti!

CHP Manisa milletvekili Özgür Özel, uluslararası bir yayın kuruluşunda kaleme aldığı yazıda NATO liderlerine seslenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşruiyetini sorguladı. Özel yazısında, CHP'nin Türkiye'nin en büyük partisi konumuna yükseldiğini de öne sürmeyi ihmal etmedi.

NATO üyesi devletlerin lider ve bürokratları birer birer Ankara'ya iniyor. Birçok isimden Türk misafirperverliğine ve organizasyonun kalitesine peşi sıra övgü dolu sözler gelirken, içeriden aksi yönde bir ses yükseldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili Özgür Özel, Ankara'daki zirveye paralel olarak uluslararası yayın platformu Project Syndicate'de bir yazı kaleme aldı.

Manisa milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi yönetmiş herhangi bir liderden daha uzun süredir, yani 20 yılı aşkın süredir Türkiye'yi yönettiğini söyleyerek yazısına başladı.

Uluslararası platformlarda Türkiye'yi şikayet etme konusunda hiçbir fırsatı tepmeyen Özgür Özel, bu sefer de NATO liderlerine çağrı yaparak Türkiye'yi şikayet etti ve yüzde 52 ile yaklaşık 28 milyon oy alarak seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşruiyet sorunu olduğunu öne sürdü.

Özel, yazısında NATO liderlerinin Ankara'da stratejik açıdan önemli ancak demokratik yapısının baskı altında olduğunu savunduğu bir Türkiye ile karşılaşacağını iddia etti.

Türkiye'de uzun süredir yönetimin giderek daha merkezi hale geldiğini öne süren Özel, bugün tartışılan konunun değişimin gerekliliği değil, vatandaşların bu değişimi demokratik ve adil seçimlerle gerçekleştirme imkânına sahip olup olmadığı olduğunu savundu.

Özel yazısındaki iddialarında biri de, ana muhalefet partisinin ülkenin en büyük siyasi gücü haline geldiği yönündeki iddia oldu.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ÖNEMİNE VURGU YAPMAYI İHMAL ETMEDİ

Türkiye'nin NATO açısından taşıdığı stratejik önemin tartışma konusu olmadığını vurgulayan Özel, ülkenin Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki krizlerin merkezinde yer alması nedeniyle uluslararası güvenlik açısından kritik bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Yazısının sonunda Türkiye'nin müttefiklerine çağrıda bulunan Özel, uluslararası toplumun yalnızca mevcut hükümete değil, Türkiye'nin demokratik geleceğine de odaklanması gerektiğini savundu.