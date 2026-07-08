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Dünya Siyonistler Batı Yaka’da eşkıyalık yapıyor
Dünya

Siyonistler Batı Yaka’da eşkıyalık yapıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Siyonistler Batı Yaka’da eşkıyalık yapıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Yaka’nın birçok kent, köy ve beldesinde baskın ve gözaltı operasyonları düzenledi. Askeri önlemlerin artırıldığı bölgelerde Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün kuzeyinde bulunan Kalandiya Mülteci Kampı çevresine İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi.

Baskın sırasında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail ordusunun bölgede güvenlik önlemlerini sıkılaştırması nedeniyle Kalandiya ve Caba askeri kontrol noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.

İsrail askerlerinin seyir halindeki araçlara göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahale ettiği aktarıldı.

RAMALLAH VE ÇEVRESİNDE BASKINLAR

İsrail güçleri, Kudüs’ün kuzeyindeki Hizma beldesinin yanı sıra Ramallah’ın doğusundaki Silvad beldesi, Ayn Yabrud köyü ve Ramallah kentindeki Et-Tire Mahallesi’ne de baskın düzenledi.

Et-Tire Mahallesi’nde bir Filistinli gencin gözaltına alındığı belirtildi. Görgü tanıkları, Ramallah’ın kuzeybatısındaki Karavat Beni Zeyd, Beyt Rima ve Deyr Gassan köy ve beldelerinde de İsrail askerlerinin baskınlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

CENİN VE NABLUS’TA OPERASYON

Cenin kentinin batısındaki Vad Burkin bölgesinde de İsrail askerleri bir Filistinlinin evine baskın düzenledi. Baskında ev sahibi gözaltına alındı.

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki operasyonları kapsamında Nablus’un güneydoğusunda bulunan Kusra beldesine de baskın gerçekleştirdiği kaydedildi.

 

TULKERM’DE SES BOMBALARI KULLANILDI

Tulkerm kentinin Doğu Mahallesi ile Et-Tuffah Kavşağı çevresine giren İsrail askerlerinin ses bombaları kullandığı bildirildi.

Bölgedeki baskınların, İsrail ordusunun Batı Yaka’da artırdığı askeri hareketliliğin son halkası olduğu değerlendiriliyor.

BATI ŞERİA’DA BASKILAR ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Yaka ve Doğu Kudüs’te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, bu tarihten bu yana Batı Yaka’da 1175 Filistinli hayatını kaybetti, 12 bin 919 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi de yerinden edildi.

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