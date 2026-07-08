  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Çek Cumhuriyeti krizi! Katil ABD'nin düzenlediği saldırılara İran'dan tehdit dolu cevap! Katil ABD ordusu İran'ı vurmuştu: ABD'den resmi açıklama geldi! Ankara-Londra arasında 'gizli maddeli' anlaşma! Manisa Milletvekili Özgür Özel Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti! 8 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 8 Temmuz 2016: Abdul Sattar Edhi'nin vefatı (Dünyanın En Cömert Dilencisi) İran’dan ABD’ye mutabakat tepkisi! Güvenliğimiz için her adımı atarız Siyonistler Batı Yaka’da eşkıyalık yapıyor İletişim Başkanı Duran’dan NATO açıklaması! Türkiye kararlılıkla devam edecek
Gündem Sarı kodlu yağış uyarısı: Bu illerde kuvvetli sağanak
Gündem

Sarı kodlu yağış uyarısı: Bu illerde kuvvetli sağanak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sarı kodlu yağış uyarısı: Bu illerde kuvvetli sağanak

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın ise kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

Şiddetli yağışlar geliyor…. İstanbul'a sel uyarısı!
Şiddetli yağışlar geliyor…. İstanbul'a sel uyarısı!

Gündem

Şiddetli yağışlar geliyor…. İstanbul'a sel uyarısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23