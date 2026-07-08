Sarı kodlu yağış uyarısı: Bu illerde kuvvetli sağanak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle bazı iller için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin bulunduğu Türkiye haritası paylaşıldı.
Buna göre, bugün Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yarın ise kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.