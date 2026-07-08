Kuvvetli yağış İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabahtan itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabahtan itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden hava durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
İstanbul'un Avrupa Yakası ve Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya kesiminde yarın sabahtan itibaren 1 gün kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (perşembe) kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Olası su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.
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