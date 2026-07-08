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Kuvvetli yağış İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

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Giriş Tarihi:

Kuvvetli yağış İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabahtan itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Foto - Kuvvetli yağış İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden hava durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

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Foto - Kuvvetli yağış İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'un Avrupa Yakası ve Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni kapsayan Trakya kesiminde yarın sabahtan itibaren 1 gün kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

#3
Foto - Kuvvetli yağış İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (perşembe) kuzeybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#4
Foto - Kuvvetli yağış İstanbul'a geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

Olası su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

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