Ankara-Londra arasında 'gizli maddeli' anlaşma!

Türkiye ile Birleşik Krallık, savunma ve stratejik iş birliğini güçlendirecek kapsamlı bir güvenlik anlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor. Anlaşma, Ankara'daki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer tarafından resmileştirilecek.

Bölgesel kaynakların aktardığı bilgilere göre bu anlaşma, iki ülkenin değişen küresel jeopolitik risklere karşı ortak hareket etme kabiliyetini artırma amacı taşıyor. Anlaşma; savunma sanayisi yatırımları, siber güvenlik, terörle mücadele ve hibrit tehditlerle ortak mücadele gibi başlıkları içinde barındırıyor. Belirlenen maddeler doğrultusunda her iki devlet, savunma alanındaki tüm hususlarda birbirlerine geniş çaplı askeri destek sağlamayı taahhüt ediyor.

Stratejik ortaklığın en dikkat çekici yönünü ise metnin gizlilik derecesi oluşturuyor. Muhtevasındaki yüksek güvenlik hassasiyetleri taşıyan askeri hükümler sebebiyle anlaşma metni tamamen saklı tutuluyor ve kamuoyuyla paylaşılmıyor.

Uluslararası savunma analizlerinde bu ortaklık, 2021 senesinde Fransa ile Yunanistan arasında yürürlüğe giren askeri yardımlaşma ve fırkateyn tedarikini içeren stratejik savunma paktı ile benzerlik taşıyor. Ankara’nın küresel ittifak ağlarını kuvvetlendirme politikasının bir ürünü olan bu iş birliği, Türkiye’nin uluslararası alandaki askeri ve diplomatik konumunun daha da pekişmesine sebep olacak bir ağırlığa sahip bulunuyor.