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Dünya Kargo uçağından haber alınamıyor! 5 mürettebatla deniz üzerinde kayboldu
Dünya

Kargo uçağından haber alınamıyor! 5 mürettebatla deniz üzerinde kayboldu

Yeniakit Publisher
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Kargo uçağından haber alınamıyor! 5 mürettebatla deniz üzerinde kayboldu

BAE’nin Sharjah kentinden Pakistan’ın Karaçi kentine havalanan Boeing 737 tipi kargo uçağıyla iletişim, Karaçi’ye yaklaşık 300 deniz mili mesafede kesildi.

Pakistan’a ait kargo uçağı, Sharjah-Karaçi seferi sırasında deniz üzerinde kayıplara karıştı.

 

21.32’de iletişim kesildi

Pakistan’a ait bir kargo uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Sharjah kentinden Pakistan’ın Karaçi kentine gerçekleştirdiği sefer sırasında, deniz üzerinde seyrederken iletişimin kesilmesinin ardından kayboldu. Pakistan Havalimanları Otoritesi (PAA) tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 tipi "KTA1732" sefer numaralı uçakla yerel saatle 21.32’de iletişimin kesildiği ve uçağın durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadığı belirtildi.

 

Yetkililer, uçakta 5 mürettebat bulunduğunu ve uçağın Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Ormara açıklarında, Karaçi’ye yaklaşık 300 deniz mili (yaklaşık 555 kilometre) mesafede kaybolduğunu bildirdi.

 

İletişimin kesilmesinin ardından uçağın bulunması amacıyla arama-kurtarma operasyonu başlatılırken, ekiplerin kayıp uçağa ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

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