İran’dan ABD’ye mutabakat tepkisi! Güvenliğimiz için her adımı atarız

Garibabadi, Washington yönetimini anlaşmanın sonuçları konusunda uyararak, İran’ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri kararlılıkla alacağını belirtti.

“ANLAŞMANIN AÇIK İHLALİ”

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin son kararlarına sert tepki gösterdi.

Garibabadi, ABD’nin İran petrolünün satışına yönelik yaptırım muafiyetini iptal etmesinin, mutabakatın 10. maddesinin açık ihlali olduğunu savundu.

ASKERİ OPERASYONLARA TEPKİ

Washington’ın İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonların da İslamabad Mutabakat Zaptı’nın 1. ve 2. maddelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten Garibabadi, ABD’nin anlaşma hükümlerine aykırı davrandığını ifade etti.

İranlı yetkili, ABD’nin yalnızca doğrudan adımlarıyla değil, son haftalarda İsrail’in Lübnan’daki eylemleri ve İran’a yönelik tehditkar açıklamaları üzerinden de mutabakatı defalarca ihlal ettiğini ileri sürdü.

“SONUÇLARI KONUSUNDA CİDDİ UYARI”

Garibabadi, Tahran yönetiminin ABD’nin anlaşmayı ihlal etmesinin sonuçları konusunda ciddi uyarıda bulunduğunu kaydetti.

İran’ın ulusal çıkarlarını ve güvenliğini koruma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Garibabadi, ülkesinin gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağını açıkladı.

TAHRAN-WASHINGTON HATTINDA GERİLİM ARTIYOR

ABD’nin İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetini iptal etmesi ve Tahran’ın askeri operasyon iddiaları, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı.

İran cephesinden gelen açıklamalar, mutabakat zaptı üzerinden Washington’a karşı diplomatik ve siyasi baskının artırılacağına işaret etti.