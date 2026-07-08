Hürmüz Boğazı'nda kirli oyun! Savaş gemilerini geçirmek istiyorlar

İran devlet televizyonunda gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Rezai, Hürmüz Boğazı çevresinde artan gerilimi ele aldı.

Eski Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı, Washington yönetiminin bölgede baskıyı artırarak askeri varlığını güçlendirmeye çalıştığını savundu. Rezai, “ABD, kendi savaş gemilerini Hürmüz Boğazı’ndan geçirme peşinde” ifadelerini kullandı.

MUTABAKAT ZAPTI ELEŞTİRİSİ

Rezai, ABD’nin daha önce imzalanan mutabakat zaptının ruhuna aykırı hareket ettiğini ileri sürdü. Washington’ın anlaşma zeminini zayıflattığını savunan Rezai, ABD’nin müzakere sürecinde de başarısız olacağını söyledi.

MÜZAKERE KARŞITLARINA SABIR ÇAĞRISI

İran içinde ABD ile müzakerelere karşı çıkan kesimlere de seslenen Rezai, sürecin kendi içinde sonuç vereceğini belirtti.

Rezai, müzakerelere karşı olanların sabırlı olması gerektiğini ifade ederek, ABD’nin tutumuyla bu görüşmeleri zaten ortadan kaldırdığını savundu.

“ABD’NİN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİ ZARURİ”

Rezai, açıklamasında İran’da sıkça dile getirilen ABD ve İsrail karşıtı sloganlara da atıfta bulundu. Bu sloganların, ABD’nin askeri olarak bölgeden çekilmesi gerektiği yönündeki görüşü teyit ettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan açıklamalar, Tahran ile Washington arasındaki gerilimin askeri ve diplomatik boyutunun sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.