Maduro indirildi, siyonistler Venezuela'ya döndü



Venezuela'nın 2009'da kestiği diplomatik ilişkilerin ardından ilk kez bir soykırımcı israil heyeti ülkeye resmi temaslarda bulundu.

Soykırımcı israilin, 2009 yılında Gazze'ye yönelik "Dökme Kurşun Operasyonu" sırasında Filistinlilere karşı işlediği suçlar nedeniyle Venezuela'nın diplomatik ilişkileri kesmesinden bu yana ilk kez yaşanan dikkat çekici bir gelişmede, Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla ülkeye gelen israil askeri heyetiyle bir araya geldi.

Yakın zamana kadar özellikle İran ile geliştirdiği ilişkiler nedeniyle soykırımcı israil karşıtı bir çizgi izleyen Venezuela'nın bu teması, uzun yıllardır görülmeyen bir yakınlaşma olarak değerlendiriliyor.

Eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yardımcısı olan Delcy Rodríguez, israil karşıtı politikalarıyla bilinen Maduro'nun, bu yılın başında ABD tarafından düzenlenen özel bir operasyonla eşiyle birlikte kaçırılarak New York'ta yargılanmak üzere götürülmesinin ardından devlet başkanlığı görevini üstlenmişti.

israilin Ynet haber sitesinin aktardığına göre, israil heyetinin pazar günü Venezuela'dan ayrılması planlanıyordu. Ancak Devlet Başkanı Rodríguez, israil İç Cephe Komutanlığı'na bağlı askerlerin üniformalarıyla katıldığı görüşmede heyetten ülkede daha uzun süre kalmasını istedi.

israil yeniden inşa planı sundu

Ynet'e göre israilli heyet, Venezuela hükümetine başkent Caracas ve çevresindeki depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına yönelik ulusal bir plan sundu.

Planın, Venezuela Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütülmesi öngörülüyor.

Uzun vadeli plan kapsamında yaklaşık 1.300 binanın güçlendirilmesi veya yıkılması gerekip gerekmediğinin belirlenmesi, büyük miktarda enkazın kaldırılması ve boşaltılan alanların yeni yapılaşmaya hazırlanması hedefleniyor.

Rodríguez, birkaç gün önce yaptığı açıklamada israilin arama-kurtarma alanındaki "benzersiz deneyimine" övgüde bulunmuştu.

Şöyle konuştu:

"israilden son derece profesyonel bir ekibi kabul ettiğimizi bildirmek isterim. Bu ekip, Venezuela Yahudi toplumu ile yürütülen koordinasyon sonucunda ülkemize geldi. Venezuela Başhahamı İzak Cohen'e, israil hükümetiyle bağlantının kurulmasını ve bu ekibin ülkemize gelmesini sağlayan tüm koordinasyon çalışmaları için teşekkür ediyorum."

Ynet'e göre yardım heyetinin Venezuela'ya gönderilmesi başlı başına diplomatik bir kırılma niteliği taşıdı.

Bu süreçte yıllar sonra ilk kez üst düzey bir Venezuelalı yetkili olan Dışişleri Bakanı Ivan Gil ile israil adına Meksika Büyükelçisi ve aynı zamanda Venezuela dosyasından sorumlu Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Yoav Maguen arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Soykırımcı israil heyeti iki gün önce Venezuela'ya ulaştı.

Askeri heyete israil İç Cephe Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Elad Edri başkanlık ediyor.

Toplam 28 kişiden oluşan heyette İç Cephe Komutanlığı'ndan sekiz mühendis ile israil Dışişleri Bakanlığı temsilcileri bulunuyor.

İlerleyen günlerde İç Cephe Komutanlığı ve Ulusal Acil Durum Kurumu'ndan ilave uzmanların da heyete katılması bekleniyor.